Triatleet (40) sterft op laatste training na botsing met wagen

Kenneth Neyt uit Assebroek is gisternamiddag verongelukt in het West-Vlaamse Markegem nadat hij werd ­aangereden door een auto. “Kenneth was aan het trainen voor het Belgisch kampioenschap triatlon voor teams dat ­maandag in Doornik plaatsvindt. Hij wou nog één keer schitteren en dan een nieuw leven beginnen”, zegt zijn zwaar aangeslagen coach.

Het tragische ongeval gebeurde rond 15.45 uur in Markegem bij Dentergem. Kenneth Neyt (40) stak er een kruispunt over aan de Kouterweg. Hij had daarbij wellicht niet gezien dat er een auto van rechts kwam. De bestuurder kon niet meer remmen. De ­triatleet smakte tegen de voorruit en belandde enkele meters verder op de grond, naast een akker.

Al snel was duidelijk dat de fietser er heel erg aan toe was. Hij had geen oppervlakkige verwondingen, maar toonde nauwelijks nog een teken van leven. “We zagen dat hij nog ademde, maar hij reageerde bijna niet meer”, zegt een buurtbewoonster. “De hulpdiensten zeiden dat we moesten wachten op hun komst. Ondertussen legden we een warmtedoek uit een EHBO-kit op hem.” De triatleet werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis van Waregem, en overleed daar kort na zijn aankomst.

Nog één keer schitteren

“Vreselijk”, zucht zijn coach Gino Minnebo, die het nieuws vernam toen hij zelf in het zwembad was om te trainen. “Kenneth had net beslist dat hij zijn carrière zou gaan afbouwen. Hij had een vriendin leren kennen, een moeder met twee kindjes. Ze zouden een huis kopen, een nieuw leven beginnen.”

“Maar eerst wou Kenneth nog één keer schitteren met onze ploeg op het BK triatlon voor teams. Op het moment van het ongeval was hij aan het trainen. Hij wou nog één keer diep gaan voor het BK, om de conditie te testen. Ik heb hem gisteren nog gesproken. Hij voelde zich goed en was blij dat hij eindelijk eens geen blessure had, zoals hem in het verleden zo vaak overkomen was. Hij en zijn team hoopten écht op een medaille.”

En in het najaar zou de triatleet ook nog meedoen aan de Ironman in Hawaï. “Als afscheid. Ook daar wilde hij schitteren en een toptienplaats halen in de categorie van 40 tot 44 jaar. Het heeft niet mogen zijn. We zijn er kapot van.”

De bestuurder die Kenneth had aangereden, een man van Poolse afkomst uit Deinze, zou volgens de eerste bevindingen van het parket niet in fout zijn. “Ik doe iedere dag deze weg”, getuigde hij na de klap. “Bij het kruispunt vertraag ik altijd een beetje en kijk ik naar rechts. Ik had niemand gezien, die fietser kwam van de andere kant.”