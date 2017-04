Bluesgitarist Joe Bonamassa speelt de sterren van de hemel in volle Lotto Arena... met vuur in de vingers

Je hoort hem zelden of nooit op de radio, en hits scoort hij evenmin. Maar toch is Joe Bonamassa (39) intussen zo populair dat de Lotto Arena gisteravond zo goed als uitverkocht was voor de Amerikaanse bluesgitarist.

Dat succes heeft Bonamassa hoofdzakelijk te danken aan de ijzersterke live-reputatie die hij sinds het begin van zijn carrière – nu dertien jaar geleden- heeft opgebouwd. Om een idee te geven: van de vijftien cd’s die inmiddels op zijn cv staan, haalden er liefst élf de eerste plaats van de Billboard Blues Charts. Dat kan tellen. Bonamassa’s ouders baatten een gitaarwinkel uit, en als twaalfjarige werd hij daar ontdekt door B.B. King, die hem prompt mee op tournee nam als voorprogramma. Sindsdien speelde hij samen met grootheden als Eric Clapton, Joe Cocker, Steve Winwood en Robert Cray.

Foto: Joris Herregods

Opmerkelijk aan Bonamassa is dat hij zich eerder door Europese dan Amerikaanse bluesgitaristen laat inspireren. Zelf stipt hij helden als Jeff Beck, Rory Gallagher, Jimmy Page en Gary Moore aan, en die invloeden schemeren hoorbaar door in zijn eigen stijl. Zijn recentste studioplaat –Blues Of Desperation- dateert van vorig jaar en haalde ook bij ons de Top 20, maar sindsdien verscheen alweer een live-cd waarop Bonamassa focust op het repertoire van de drie koningen van de blues: Albert King, Freddie King en –uiteraard- B.B. zélf. Die liveplaten – en ze zijn talrijk- maken overigens een wezenlijk deel van zijn discografie uit. Want zoals gezegd: wie het succes van Bonamassa écht wil vatten moet hem op een podium zien staan.

In de Lotto Arena kreeg je een idee van wie zijn muziek een warm hart toedraagt: overwegend mannelijk, al wat ouder, druk betatoeërd, en –je kon er niet omheen- met een goede dronk. Ook opvallend: Bonamassa begon nog voor het afgesproken tijdstip aan het optreden. Om vijf voor acht zijn doorgaans zelfs de voorprogramma’s al nauwelijks wakker. Maar de gitarist had er zin in, en tekende met zijn zevenkoppige band meteen de krijtlijnen uit voor wat ons de volgende twee uur te wachten stond: fors uit de kluiten gewassen bluesrock met een aanstekelijke groove. Zeker als je louter uit liefde voor je wederhelft was meegekomen en geen boodschap had aan ellenlange gitaarsolo’s, was er weinig reden om een feestneus op te zetten. Al kon je er zelfs dan niet omheen dat Bonamassa het vuur in de vingers had, en er regelmatig gensters uit de snaren sprongen.

Flinke dosis soul

Dankzij een koket achtergrondkoortje en het briesende orgel van levende legende Reese Wynans werd er op gezette tijdstippen een flinke dosis soul in de blues geïnjecteerd, waardoor de sound niet allen grootser, maar ook warmer werd. Even kort door de bocht: Joe Cocker meets Mark Knopfler op het podium met Led Zeppelin. Van die laatste stonden er met ‘Boogie With Stu’ en het wervelende ‘How Many More Times’ niet toevallig twee covers op het programma. En de connectie gaat nog dieper: samen met drummer Jason Bonham –zoon van- heeft Bonamassa het groepje Black Country Communion, waarvan vrijdag het uitstekende ‘Song Of Yesterday’ op de setlist opdook. Meteen een hoogtepunt.

Vooral in de tweede helft van de set werd regelmatig door het repertoire van Albert en B.B.King gegrasduind. Heel even –tijdens het van John Mayall geleende ‘Little Girl’- leek het op de hele zaal collectief naar ’66 werd teruggeflitst. Nadien kon er met het fraaie ‘Hummingbird’ nog één toegift uit, waarna Bonamassa de fans op de eerste rijen bedankte door een handvol plectrums uit te delen. Een mooi gebaar na een goed concert, dat mits een iets beknoptere aanpak -14 songs op meer dan twee uur- een groots concert had kunnen zijn. Maar goed: het weekend was net begonnen, dus niemand die daar aanstoot aan nam.