Nieuwe zuiveringseenheid voor water-link

Rumst - Water-link heeft sinds vrijdagmiddag een nieuwe volautomatische zuiveringseenheid in gebruik. Ze vervangt de 135 jaar oude zandfilterinstallaties waardoor naast een betere kwaliteit ook een hogere productie van drinkwater mogelijk wordt gemaakt.

André Gantman, voorzitter van water-link, was erg opgetogen dat Vlaams milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) haar aanwezigheid toezegde om de nieuwe zuiveringseenheid Walem aan de Mechelsesteenweg in Rumst mee op te starten. “De laatste tijd was er veel te doen over het nut en de prestaties van vertegenwoordigers in intercommunales. Dit is een mooi voorbeeld van dat wat ze mee hielpen realiseren, vatte hij aan.”

Hij benadrukte dat water-link nu de mogelijkheid heeft om dagelijks 150.000 kubieke meter Maaswater om te zetten in drinkbaar water. De Rumstse maatschappij zorgt voor 40 procent van het kraantjesater dat in Vlaanderen wordt verbruikt. Via grote leidingen gaat het naast naar de Rupelregio en de Antwerpse zuidrand ook naar Oost en West Vlaanderen en Vlaams Brabant.