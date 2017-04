Bijna een verkeersboete tijdens allerlaatste busrit voor pensioen

Turnhout - Danny Van Hoof uit Geel reed als buschauffeur een vlekkeloos parcours. Tot de laatste dag. Toen liep hij bijna een verkeersboete op.

“Einde citaat”, lacht Danny Van Hoof wanneer de deur van zijn bus openzwaait. Zijn collega’s hebben hem opgewacht aan de eindhalte voor het station in Turnhout. ­Danny Van Hoof werkte 35 jaar als buschauffeur, maar nu zit zijn taak erop. Hij is 61 en mag met ­pensioen. Dat hem een feest stond te wachten, was duidelijk. Danny’s vrouw reed mee en filmde de laatste rit van Tilburg naar Turnhout. De hele bus was met ballonnen versierd. Ook aan de buitenkant van de bus waren ballonnen gehangen, maar daar kon de politie niet mee lachen. “Een van die ballonnen hing voor de richtingaanwijzer”, vertelt Danny. “De politie heeft me tegengehouden. Ik had bijna nog een boete aan mijn been.” Danny is een voorzichtige chauffeur. In die 35 jaar veroorzaakte hij geen enkel ongeval. “Er is weleens een lomperik tegen mijn bus gereden, maar dat telt niet.”

Danny begon zijn carrière op de lijn Turnhout-Tilburg en daar mocht hij zijn loopbaan ook eindigen. De laatste rit kreeg wel een donker randje. “Bert Van Gils, de man die me destijds heeft opgeleid, heeft gisteren een hersenbloeding gekregen en is in het ziekenhuis opgenomen. Ik hoop dat hij snel herstelt.”