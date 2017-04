Kurt Van Eeghem (64) wil nog lang niet met pensioen: “Absurd! Dat is een aanslag!”

Het is nauwelijks te geloven, maar hij moet dus met pensioen. De grote Kurt Van Eeghem (64). Ex-presentator van De Drie Wijzen, maar nog heel erg aanwezig op de klassieke muziekzender Klara. Een zeldzaam stukje BV, want op handen gedragen door zowel de hoge als de lage cultuur. “Met pensioen, moi? Niets van. Absurd! Dat is een aanslag!” En oh ja, hij heeft een schitterend boek uit: Schone Kunsten. Een ode aan de verbeelding en de verwondering, schaars goed in tijden van overprikkeling.