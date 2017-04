Leider Juventus heeft op de opener van de 34e speeldag in de Serie A verrassend punten laten liggen op het veld van Atalanta. De Oude Dame slikte in de 89e minuut nog de 2-2-gelijkmaker. Ondanks het gelijkspel blijft Juventus nog steeds royaal aan kop. Op vier speeldagen van het einde telt het nog negen punten voorsprong op eerste achtervolger AS Roma, dat zondag de derby speelt tegen Lazio.