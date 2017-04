Stijgend aantal internationale bussen legt druk op Antwerpen

Antwerpen - De stad Antwerpen zoekt een oplossing voor de enorm snel groeiende markt van internationale busreizen. Buitenlandse maatschappijen zoals Flixbus en Eurolines houden in groten getale halt in de buurt van het Centraal Station, tot ergernis van chauffeurs van De Lijn én van reizigers. “Idealiter krijgen internationale bussen één verzamelplek in de stad.”

“Aan het Astridplein gebeurt het dat er een tram even moet stilstaan omdat er reizigers op of van zo’n bus moeten stappen”, zegt Tom Van de Vreken van De Lijn Antwerpen. “De internationale bussen maken ook gebruik van de bus- en trambanen waar dat niet de bedoeling is. En ze zorgen voor oponthoud van buschauffeurs én reizigers. We zijn daarom al naar de stad gestapt met de vraag een oplossing te zoeken.”

“En dat doen we”, bevestigt Maarten Vanderhenst, kabinetschef van Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “We zijn op zoek naar een goede locatie - idealiter is dat één plek in de stad voor al die bussen samen. Natuurlijk hebben die maatschappijen het liefst een locatie vlakbij het centraal station, een hub voor openbaar vervoer, omdat ook veel reizigers van buiten de stad komen. Maar evident is dat niet. De ruimte in de stad is al erg schaars. Bovendien zijn we gewend om in gesprek te gaan met één partner voor openbaar vervoer - De Lijn, en nu zullen we dat met verscheidene maatschappijen moeten doen. En zo’n station zal ook investeringen vragen.”