“Mobiliteit zal nog jarenlang hét thema zijn”

Vandaag leest u de laatste aflevering van onze reeks De Race en weet u meteen wie van ons het snelst van Lier naar Antwerpen is gereisd. Natuurlijk was De Race maar een gimmick. Wij hebben ons uitstekend geamuseerd en aan de vele reacties te horen, u ook. De sfeer op de redactie bij de voorbereiding van de reeks was die van een klas die zich klaarmaakt voor een schoolreisje. We deden behoorlijk opgewonden, we bereidden onze reis tot in de puntjes voor, we wilden allemaal winnen en we waren razend benieuwd naar de ontknoping.

En dat waren veel lezers ook, zo blijkt uit het aantal deelnemers aan onze wedstrijd. Intussen zijn we nog altijd aan het discussiëren over de route van Lier naar Antwerpen met de minste kans op files, over het effect van wind op de snelheid van een elektrische fiets; intussen vragen we ons nog altijd af waarom fietsers in de stad voor elk verkeerslicht op de Leien moeten stoppen en waarom de bus op zijn vrije busbaan toch nog zo veel tijd verliest. Sommigen van ons overwegen de aankoop van een elektrische fiets, een verbeten autogebruiker uit Berchem kwam gisteren ineens op zijn tweewieler aanrijden en nog iemand anders is al eens stiekem naar de dienstregeling van de treinen gaan kijken, want de snelheid en de frequentie van de treinen tussen Lier en Antwerpen hadden hem aangenaam verrast.

Op onze redactie heeft deze reeks dus alvast het effect gehad dat we beoogden: we hebben onszelf eens serieus doen nadenken over hoe we ons verplaatsen. En we hopen dat we erin geslaagd zijn om onze lezers ook zo ver te krijgen. De hele maand april hebben we u allerlei bizarre voertuigen voorgesteld, van Twike, lopifit en monowiel over een vliegende auto en een drone. Amusant om te lezen – wat ze toch allemaal uitvinden! – maar elke reportage was hopelijk ook een wake-up call: zou het iets voor mij zijn? Kan ik op een andere manier naar het werk?

Mobiliteit zal, zeker in de regio rond Antwerpen, nog jarenlang hét thema zijn. Het wordt stilaan voor iedereen duidelijk dat onze wegen vol zitten en we stikken in de vuile lucht. Bovendien lijden al te veel mensen onder stress en zijn er te veel doorgezeten ruggen en dikke buiken door te weinig lichaamsbeweging. Heel veel van die problemen hebben te maken met de manier waarop we ons verplaatsen. De snelste manier is niet altijd de beste.

Als grootste krant in deze provincie is het onze plicht om de manier waarop we ons bewegen voortdurend ter discussie te stellen. We zullen schrijven over de Oosterweelverbinding, over tunnels en bruggen, omleidingswegen en overkappingen, maar ook over fietsen, Twikes en treinen. In de hoop dat we zo ons steentje bijdragen tot een leefbare stad en een economisch sterke regio met gezonde mensen die zich vlot kunnen bewegen.