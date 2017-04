Deze schoonheidswedstrijden voor kinderen worden in ons land gehouden

De arbeidsinspectie heeft de afgelopen jaren geen enkele aanvraag gekregen voor een schoonheids- of modellenwedstrijd voor kinderen. De organisatoren van competities voor minimodellen passen beproefde trucs toe: onder de radar blijven of hun wedstrijd in het buitenland laten plaatsvinden.

Er was vorig jaar heel wat kritiek op het plan van Darline Devos, voorzitster van het Nationaal Comité Miss België, om een eerste Mini Miss België te organiseren voor kinderen van 6 tot 10 jaar. “Na de heisa had ik al geen zin meer om een aanvraag bij de arbeidsinspectie in te dienen”, zegt Devos. “We hebben zelf Mini Miss België afgeblazen en er zijn ook geen plannen om het opnieuw te proberen. Ik heb geen zin om mij te verdedigen.”

Maar momenteel loopt Top Model Belgium Kids, voor kinderen tussen 1 en 13 jaar. En er zijn ook castings aan de gang voor Mini Miss en Mister Gent, met finale op 27 augustus.

“Wij hebben wel contact gehad met de arbeidsinspectie”, zegt organisatrice Chancel Neves van Mini Miss en Mister Gent. “Voor de finale geven we door wie er deelneemt, en we bezorgen de overheid ook de toestemming van de ouders van de deelnemertjes. Onze verkiezing is een soort talentenjacht, en mooi op het podium verschijnen hoort daarbij. Het zijn de mama’s die hun kindjes mooi maken, we hebben geen professional voor de maquillage.”