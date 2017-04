Vriendin van crimineel vrijgelaten na verhoor

Ravels / Poppel - Een dag na de inval in hun woning, in de straat Paardenwiel, in Poppel (Ravels) is Samantha H. (35) zelfzeker. “Mijn man heeft fouten gemaakt, maar ik doe niets verkeerd”, zegt ze. “Het is logisch dat ik ben vrijgelaten en weer thuis ben.”

Met groot vertoon vielen vijftien speurders donderdag binnen in de woning van de Nederlandse crimineel Jeroen van den Elshout (36) en zijn Venezolaanse vriendin Samantha. Toen de vrouw anderhalf uur later thuiskwam van Koningsdag, werd ze meegenomen voor verhoor. Hun zoontje van vier werd opgevangen bij de buren.

Van den Elshout zit sinds drie weken in New York in de cel. De spierbundel werd op 15 december 2015 door een speciale eenheid van het bed gelicht. De Amerikanen verdenken hem ervan betrokken te zijn bij plannen voor de smokkel van duizenden kilo’s cocaïne van Zuid-Amerika naar Nederland.

Volgens onze bronnen had het gerecht een vermoeden dat Samantha zich vanuit de woning bezighield met drugshandel. De vrouw ontkent dat met klem. Tijdens de huiszoeking is geen drugs gevonden. Er zijn geld, een computer en gsm’s in beslag genomen.

“In ben al vijf jaar hier. Tot 2014 baatten we een restaurant uit in Breda. Ik heb Nederlands geleerd en volgde een opleiding van nagelstyliste en schoonheidsverzorging”, zegt ze. “Sinds Jeroen in de cel zit, heb ik mijn eigen zaak. Ik doe alles legaal. Ik beschik over geldige verblijfsdocumenten en betaal hier belastingen. In Venezuela heb ik tien jaar als radio-omroepster gewerkt. Ik weet heus wel wat mag en niet mag.”

Waarom de speurders met bivakmutsen en vuurwapens in aanslag binnenvielen, is voor ­Samantha een raadsel. “Ze wilden informatie over Jeroen. Ik kan niet in detail treden”, zegt ze. “Jeroen heeft fouten gemaakt. Maar hij is in de val gelokt. Ik blijf pal achter hem staan. Hij is de beste vader die er is.”