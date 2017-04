Competities voor minimodellen gaan onverminderd voort: “Druist in tegen onze normen en waarden”

De arbeidsinspectie heeft de afgelopen jaren geen enkele aanvraag gekregen voor een schoonheids- of modellenwedstrijd voor kinderen. Toch duiken her en der zulke wedstrijden op. Na een unaniem voorstel van het Vlaams Parlement voor een verbod en door de al bestaande strikte wetgeving op kinderarbeid passen de organisatoren beproefde trucs toe: onder de radar blijven of hun wedstrijd in het buitenland laten plaatsvinden.