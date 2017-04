“Wij lopen naar het einde van de wereld”: ultralopers leggen 25.000 km af, van Alaska naar Ushuaia

Kalmthout / Stabroek -

Halverwege zijn ze nu, de ultralopers van Via PanAm. Binnen een jaar hopen Sebastiaan Vandermolen (36) en Weking Van Reeth (35) het zuidelijkste punt van Latijns-Amerika te bereiken: Ushuaia in Argentinië. Dan hebben ze 590 marathons op hun teller staan en doorkruisten ze het hele Amerikaanse continent. We vroegen hoe het met hen gaat, na exact een jaar en meer dan 11.500 kilometer.