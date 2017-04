Schattiger dan dit wordt het niet: de tweejarige Mila Stauffer zag haar ‘vriendje’ in het park spelen met een ander meisje. Dat laat kleine Mila niet zomaar gebeuren: ze grijpt naar haar speelgoedtelefoon en zet hem stevig op zijn plaats.

Vastberaden legt het meisje uit Arizona aan haar vriendje Sawyer uit dat hij het geen tweede keer moet proberen. Afsluiten doet ze met een goede raad: “never ever mess with Mila”.