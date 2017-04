Thomas Briels verlaat Dragons voor het Nederlandse Oranje Zwart

Brasschaat - KHC Dragons zal komend seizoen niet meer kunnen rekenen op Thomas Briels. Dat maakte de club uit Brasschaat vrijdag bekend. Briels verlaat Dragons voor het Nederlandse Oranje Zwart, waar hij al eerder zeven jaar speelde.

Dragons kon eveneens aankondigen dat het zich, naar volgend seizoen toe, met drie nieuwe spelers zal versterken. Louis Rombouts (Campo Madrid), Victor Wegnez (Daring) en Nicolas Poncelet (Leopold) zullen aansluiten in Brasschaat. Dragons hoopt binnenkort nog één extra speler te kunnen aantrekken.

Voor de 29-jarige Briels hebben mogelijkheden naast - en na het hockey de doorslag gegeven. “Twee jaar geleden had ik dit zelf nooit gedacht, maar het leven verloopt niet altijd zoals men het verwacht”, legde Briels uit, die twee jaar geleden de omgekeerde beweging maakte en van Oranje Zwart naar Dragons trok. “Ik krijg in Eindhoven de kans tophockey te combineren met het uitbouwen van mijn professionele carrière als podoloog bij Sportplein Eindhoven.”

“Ik kan enkel alle mensen bij KHC Dragons bedanken voor de manier waarop ze mij hebben ontvangen en behandeld”, vervolgde Briels. “Het wederzijds respect en begrip siert de club en de mensen die ongelooflijk veel voor de club doen. Momenteel staan we al bijna twee jaar op de eerste plaats en de landstitel vorig jaar is een herinnering die ik nooit meer ga vergeten. Mijn focus ligt voor honderd procent op de play-offs en daarna op de EHL Final 4 in Brasschaat. Ik kijk er enorm naar uit en ik hoop dat we de eerste Belgische club kunnen zijn die die Europese beker in de lucht kan steken. Het was ongelooflijk moeilijk om deze keuze te maken en de knoop door te hakken want het is kiezen tussen twee liefdes.”