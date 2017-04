De positieve passie van Johan Segers: “Niets moet nog, toch zou ik zo opnieuw beginnen”

Antwerpen - Toen hij begon was hij trendsetter – “we waren de eerste generatie koks die uit de kelder is gekropen” – en nog steeds vindt zijn keuken navolging. Als jonge chef trok hij de overall aan om zijn droomrestaurant te bouwen. Hij verhandelde zelfs bouwmaterialen om geld bij te verdienen. Zijn keuken beviel vanaf de eerste lunch en nu, veertig jaar later, is zijn Fornuis nog steeds een burcht: een onverslijtbaar baken. Ontmoet Johan Segers.

Sterrenchef Johan Segers ontvangt ons in zijn salon: een ronde tafel met diep zittende leunstoelen, een open haard en een schilderij, waarop vier pruimen zijn uitvergroot. Stel u een diner voor met dieprode bordeaux, afgesloten met een glas cognac of whisky, eventueel zelfs met een havanna. “In deze privékamer zijn inderdaad deals gesloten”, geeft de chef-kok toe. “Het is geen geheim dat vtm hier is geboren.”

“In zekere zin was dat normaal, want toen we in 1977 begonnen, hadden we snel een zakelijk cliëntèle. Gelukkig, want als je niet scoorde bij de maritime, dan kwam je er niet”, vertelt Johan Segers. “We hadden ook veel bankiers, tot ze hun restaurants in huis bouwden. Erna volgden de farmaceutische en de IT-sector.”

“Voor hen was ik altijd de discrete restaurateur geweest. Ik heb veel deals gezien. De Amerikaanse president Obama kreeg 60 miljoen om een boek te schrijven, ik vraag evenveel om niets te schrijven”, lacht hij. “Goh, als we 0,2% zouden krijgen van wat hier is beklonken…”

“Maar goed, ik heb dat altijd als een eer ervaren. Onlangs waren we uitzonderlijk open, op de zondag van de Ronde van Vlaanderen. Een klant vroeg me: ‘Kan je iets doen die dag?’ Dan zeg ik ‘ja’, want ik ben Antwerpenaar en blij dat ik aan het succes van iemand anders kan meewerken. Sommigen willen friet bij zo’n gelegenheid. Anderen denken aan mij en dat vind ik positief. Toen antwoorden dat ik op zondag normaal gesloten ben, was geen optie. Want ik was wél degene die jarenlang heeft geroepen dat er niets gebeurde in de stad. Je moet consequent zijn.”

Veel van zijn cliëntèle is, zeg maar, welgesteld. Je kan je afvragen of rijke mensen altijd even makkelijk in de omgang zijn. “Als je correct en vriendelijk blijft, is negentig procent van de missie geslaagd”, aldus de chef. “Dan heb je geen problemen. Dat telt voor gelijk wie: iemand die een heel jaar heeft gespaard om hier te komen eten, krijgt dezelfde behandeling. Trouwens, mensen ruíken het als je niet oprecht bent.”

Foto: Jeroen Hanselaer

‘Bouw een parking’

Die ingesteldheid had Johan Segers als jonge kok al, toen hij werkte in de Antwerpse topzaken Vatelli, Cigogne d’Alsace, Criterium en Sint-Jacob van Galicië en in de Franse driesterrenrestaurants Les Frères Troisgros en La Côte Saint-Jacques van Jean-Michel Lorain. “Op het einde werkte ik in het Rubenshof op de Groenplaats. Dan glipte ik tussendoor naar mijn bouwwerf”, aldus de chef, die ’t Fornuis eigenhandig opbouwde. “Toen er twee koks vertrokken, vroegen ze me om chef te worden. Bijgevolg mocht ik de uurroosters opstellen en werkte alle weekends en avonden. Het personeel droeg me op handen, want mijn voorgangers werkten nooit op zon- en feestdagen. Iedereen content en ik, ik had tijd te over voor mijn werf.”

“In die tijd heb ik Antwerpen zien afbreken. De reactie van de stadsdiensten, toen ik vertelde dat ik mijn pand wilde heropbouwen, was: ‘Och joeng, gooi het plat en zet er parkings op’. Dat schetst de tijdgeest. Van slopers mocht ik in ruil voor een paar pinten goede bouwmaterialen uitzoeken. Tikte ik zo een schone dwarsbalk op de kop, dan verkocht ik die aan mensen die in de stadsrand een fermette bouwden. De winst stak ik in het restaurant. Toen ik Balegemse witte steen moest laten kappen, kon ik een steenkapper overhalen door voor hem een Range Rover te ‘regelen’, gekocht van een vriend. En mijn stenen werden gekapt voor een vriendenprijsje. De marmer van deze vloer ben ik zelf gaan halen op een bouwwerf.”

Sober en passioneel

“We leefden sober toen. We trouwden met een pint in Den Engel, onze meubelen waren afdankertjes van de familie en mijn tweepaardje kocht ik voor 1.000 frank (25 euro, nu zou dat ca. 78 euro zijn, red.). De eerste stoelen van ons restaurant kwamen van de zolder van het Rubenshof. Gekregen in de plaats van mijn eerste eindejaarspremie. Van groothandel Verbeelen mocht ik mijn potten en pannen betalen, nadat ik geld had verdiend. Hetzelfde voor mijn frigo’s. Waarom die dat deden? Omdat ik die mensen jarenlang in het Rubenshof had ontvangen met een koffietje en een gesprekje.”

“Wijnhandelaar Castelein stak de kelder vol. Met mijn eerste centen heb ik hem meteen betaald. ‘Nooit meegemaakt’, zei die.” Daar klinkt alweer dat respect voor anderen door. Misschien is dat het recept om het zo lang vol te houden. “Ik denk dat hier vooral passie spreekt. Ik doe die job nog altijd doodgraag. Mocht dat niet zo zijn, dan was ik allang gestopt. En niets moet nog. Toch zou ik zo opnieuw beginnen. Het is een fantastisch beroep, met veel afwisseling. Het draait om koken, om het linnen, de bloemen, het personeel, het cliëntèle. Dat alles maakt het gewoon gezellig en plezant.”

“Het rechtstreekse contact met de klanten is ook uniek. Je krijgt onmiddellijk feedback. Wij worden aangemoedigd, het grootste deel van onze klanten komt terug. Ik heb klanten die hier als kind al kwamen en die nu met hun eigen kinderen komen eten. Dat is toch onwaarschijnlijk?”

Foto: Jeroen Hanselaer

Beklonken in ’t Fornuis

“Daarom ben ik ook pisnijdig over het negativisme dat vaak over dit schone beroep hangt. Terwijl er zulke mooie zaken gebeuren. Zo wist ik een aantal jaren geleden dat een klant, een nierspecialist, moest werken met Kerstmis. Hij hield van fazant, dus ben ik er een gaan afgeven in het ziekenhuis. Een paar jaar later belandde ik met een niercrisis in een ander ziekenhuis. Ze moesten draineren, maar ze hadden geen niersteenverbrijzelaar. Ik stelde de dokter voor om een ander ziekenhuis te bellen, want die hadden wel een niersteenverbrijzelaar. Dat wist ik, omdat de deal was beklonken in ’t Fornuis. Die dokter prevelde iets van een enorme wachtlijst, maar ging toch telefoneren. Wat later kwam hij terug: ‘Over vijf minuten komen ze u halen met de ambulance.’ Dat is geven en nemen in het leven. Ineens ben je geen nummer meer, maar heb je een naam. Mijn motto is: wie geeft, krijgt altijd terug.”

Het lijkt of het daar veertig jaar rozengeur en maneschijn is geweest, of de chef is een onverbeterlijke positivist. “Ik heb weinig problemen gekend. Dat klinkt opgefokt, maar dat is het niet. Ik heb mijn beroep van fantastische mensen geleerd, ik heb me samen met mijn vader mogen uitleven op onze werf, ik heb gesjacherd om alles rond te krijgen, ik trouwde een ongelooflijke vrouw, heb samen met haar vier fantastische kinderen en zes kleinkinderen, ik heb met Jan Buytaert en Marc Paesbrugghe twee goede vrienden in het beroep en ik kende zakelijk geen dipjes, zelfs niet in de voorbije crisisjaren.”

Michelinsterren

De drie genoemde vrienden hebben samen hun Michelinsterren gehaald. “En er nooit iets speciaals voor gedaan. Ik heb altijd mijn ding gedaan. Integendeel, ik werd in het begin gestraft. ‘Als je geen menukaart hebt, kunnen we niets voor je doen’, zeiden ze. Dat paste toen niet in hun denkpatroon. Wat later kreeg ik toch een ster en nog later, na een periode waarin ik evengoed mijn best had gedaan, kreeg ik een tweede ster.”

“Die sterren waren voor mij flikkerlichten. Als ze er plots zijn, dan pakken ze ze even snel weer af, dacht ik. En dat gebeurde ook. Overigens, toen die tweede ster wegviel, beleefden we een topjaar door de sympathie van de mensen.”

De drie musketiers trokken zich ook niets aan van trends in de keuken. “Ik denk dat we veeleer trendsetters waren. Door de nouvelle cuisine in België te introduceren, hebben we ons kunnen onderscheiden van de gevestigde waarden. Dat ging over een andere presentatie, een andere waaier van producten en een andere bediening. We brachten geen schotels meer aan tafel, maar we serveerden de borden zoals dat vandaag nog gebeurt.”

“Zeer toevallig waren we ook de eerste generatie koks die rekening moest houden met de btw. Wij waren jonge gasten die geld gingen lenen om een restaurant te kunnen beginnen. Dan moet je officiële centen hebben. In het begin kregen we keer op keer zware controles. Precies omdat onze cijfers niet klopten met die van de oudere generatie. Onze winstmarge was veel kleiner. De oudere generatie kwam vooraf overeen met de controleurs hoe groot hun winstmarge zou zijn.”

“Wij kenden dus ook zoiets als de witte kassa vandaag. Jonge gasten moeten nu net hetzelfde doen. Ze moeten de elementen van vandaag gebruiken om zich tegen ons af te zetten. Intussen blijf ik wel trouw aan mijn periode.”

Foto: Jeroen Hanselaer

Zonder kaart

Ook de mondelinge voorstelling van het menu dateert uit die tijd. “Het was nog zo’n element om uit de band te springen. Anders dan sommigen denken, is het geen risico dat mensen de prijs niet op voorhand kennen. Ik vertel wat ik in huis heb en als iemand vraagt wat het kost, antwoord ik daarop. Ik voel het wel aan als ik mensen voor me heb die een tijd gespaard hebben om te komen eten. Ze zijn wat onwennig. Dan doe ik gewoon extra mijn best om hen op hun gemak te stellen. Iedereen is bij ons welkom, we hebben al wijn vanaf 30 euro voor een fles. Ik denk dat als we mensen zouden hebben bedrogen, de tamtam snel zou zijn rondgegaan.”

“In 1977, toen ik pas begon, had ik wel een kleine kaart. Maar ik vond het plezierig om te weten voor wie ik moest koken. Zo waren we de eerste generatie koks die in contact kwam met de klanten. Als het kon, kocht ik iets extra zoals lotte (zeeduivel, red.) en stelde die voor als suggestie. De volgende keer zeiden die klanten: ‘Doe maar, we waren tevreden met de suggestie.’ Zodoende namen vaste klanten uiteindelijk geen kaart meer. Maar dan vroegen nieuwe klanten waarom ze mijn fijne uitleg niet kregen. Dus die kaart: weg ermee.”

“Natuurlijk, dat gaat alleen als de rest van het team goed is ingespeeld op mijn korte afwezigheden in de keuken. Maar de zwaarste opgave was dat ik nooit ziek mocht worden. Ah ja, er was geen kaart.”

“De nieuwe generatie koks heeft die manier van werken overgenomen, maar trok ze erg ver door. Wat hij of zij kookt, zal het zijn. Ze worden opgeleid om hun keuken te brengen, maar ik vind dat geen goede evolutie. Het à la carte werken gaat daarbij verloren en dat is geen goede zaak. Want keuze, dat is een symbool van luxe en weelde.”

“Dat geldt evengoed voor de keuze tussen werk en privé. Natuurlijk moet je iemand hebben die je toelaat om dit alles te doen. Dat is de kunst van het samenleven. En ik heb ze thuis kunnen wijsmaken dat niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van het samenzijn belangrijk is. Natuurlijk, dan moet je de tijd dat je thuis bent, niet moe zijn hé. Ik ben daar consequent mee bezig en heb dan snel beslist om zaterdag en zondag te sluiten. Want lukken in je beroep is één, lukken in het leven is twee. Vrienden, kinderen, je eigen leven: ze zijn allemaal belangrijk en je moet overal scoren om te slagen.”

Die richtlijn heeft je gedreven? “Ja, maar het is de richtlijn van een gezonde mens.”