De ontknoping van ‘De Race’ in cijfers: de winnaars, de vervuiling, de verbrande calorieën

De strijd is gestreden, De Race is gereden. De topfavorieten losten de verwachtingen in. Guy bereikte als eerste van de tien kandidaten de aankomstboog op de Grote Markt in Antwerpen. De helikopter blijkt de snelste manier om in de ochtendspits van Lier naar de Koekenstad te raken. Maar Jan deed met zijn motorfiets niet veel slechter en Sam kwam op zijn beurt niet veel later dan Jan aan. Dat Marleen, die per trein reisde, niet op het podium eindigde, is een kwestie van seconden.