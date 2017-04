Sint-Rita is klaar voor feesteditie van Schoolrock

Kontich - Vanuit het Sint-Ritacollege stijgen vandaag de decibels op van de 30ste editie van het Schoolrock Festival. Het publiek mag zich aan een aantal extra’s verwachten.

Het festival, dat georganiseerd wordt door leerlingen van de derde graad, is sinds 1987 uitgegroeid tot een vaste waarde in het muzieklandschap. Schoolrock lokt jaarlijks tot meer dan 3.000 jongeren uit de regio Antwerpen-Boom-Lier-Mechelen en mag zich met trots het grootste schoolfestival van België noemen.

Voor de organisatie werken de leerlingen in verschillende werkgroepen. Naast onder meer de werkgroepen PR, programmatie, pers, terrein, financiën en animatie werd dit jaar ter gelegenheid van de dertigste verjaardag ook een eenmalige werkgroep Feest opgericht. “De 30ste editie willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan”, zegt persverantwoordelijke Eline Lambrechts.

“De feestunit, bestaande uit vijf leerlingen, heeft er in de loop van het jaar alles aan gedaan om het 30-jarig bestaan extra in de verf te zetten zoals met een gepimpt festivalterrein, tal van special effecten en grote ballen om in het publiek te gooien. Ter promotie maakten we ook een leuk filmpje met een persoonlijke verjaardagsboodschap van Sean Dhondt, die zelf nog heeft geschitterd op het podium van Schoolrock.”

Het programma evolueerde in de loop der jaren van lokale groepjes naar een mix met ook bekendere artiesten. Zo staan er dit jaar onder meer DubVision, Dimaro en Salut C’est Cool op het podium. De deuren gaan open om 15.30u, het einde van de optredens is voorzien om 23.30u.

www.schoolrockfestival.be