Buurtkrantje ‘Den Triangel’ verkeert in geldnood

Antwerpen - De studentenbuurtkrant Den Triangel krijgt de cijfers moeilijk rond. “We hebben 3.000 euro per jaar nodig”, zegt docent aan de AP Hogeschool Wouter Frateur.

Met een oplage van 4.100 exemplaren voorziet Den Triangel het driehoekig gebied tussen de Rooseveltplaats, de Nationale Bank op de Frankrijklei en het Hendrik Conscienceplein van lokaal nieuws. Studenten van de richting geschreven media van de AP Hogeschool maken het blad al tien jaar lang, maar deze zou de laatste kunnen zijn.

Het district Antwerpen steunt de krant met 2.000 euro per jaar, maar alle kosten samen moet er meer dan het dubbel in de kassa zitten. “We hebben nog 3.000 euro per jaar extra nodig”, klinkt het.

Wouter Frateur en zijn studentenredactie moeten dus adverteerders zoeken in de buurt. “Het is leuk als je er een vindt, maar het is niet echt journalistiek werk en dus niet de taak van studenten journalistiek.” De adverteerders haken meestal snel af, waardoor elke editie de zoektocht opnieuw kan beginnen. De laatste tijd werd het steeds moeilijker.

Met de ‘100 maal 30’-actie probeert de redactie aan het nodige budget te raken. “Honderd lezers die een abonnement nemen voor dertig euro per jaar. Met dan nog een paar adverteerders erbij, kunnen we weer verder.”

www.dentriangel.be.