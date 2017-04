Nieuwe steiger voor veerdienst aan Fort Liefkenshoek

Beveren-Waas / Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Berendrecht / Lillo / Zandvliet - Het Havenbedrijf Antwerpen en Waterwegen & Zeekanaal gaan samen een nieuwe steiger bouwen aan Fort Liefkenshoek. Vanaf 2019 zou het veer van Lillo daar afmeren.

In antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Annick De Ridder (N-VA) bevestigt Vlaams minister Ben Weyts dat er een “principieel akkoord” is om bij het Wase Fort Liefkenshoek een steiger te bouwen in de Schelde. Het akkoord werd gesloten tussen het Havenbedrijf en de NV Waterwegen & Zeekanaal (W&Z) van het Vlaams Gewest. Volgens W&Z is het einde van de werken voorzien voor de tweede helft van 2018.

Het akkoord gaat over een investering van 1,8 miljoen euro, gelijk gedragen door de twee partners. Volgens Weyts zal de steiger niet alleen dienen voor recreatief verkeer, lees: het zomerveer dat nu tussen Lillo en Doel vaart. Het veer zal ook ingeschakeld worden in de eventuele waterbus en dus dienen voor woon-werkverkeer in beide richtingen.

Volgens Weyts wordt de veerdienst Lillo-Doel afgeschaft om veiligheidsredenen. De actiegroep Doel 2020 meent dat de echte reden “het verder doodknijpen van het weerbarstige Scheldedorp Doel” is. Bovendien is er bij Doel een gebruiksklare steiger en zijn er bij het fort geen parkeerplaatsen. Volgens Doel 2020 is Doel een betere plek, wegens de nabijheid van de duizend werknemers van de kerncentrale plus de werknemers van de MPET-terminal aan het Deurganckdok.

“Levensgevaarlijk”

Administrateur-generaal Jacques D’Havé (Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust) beklemtoont dat de veiligheid wl doorslaggevend is. “Dit was zelfs een zorg voor de Nederlands-Vlaamse Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit. Het is er nu voor zo’n veerboot levensgevaarlijk. Bij eb is het zelfs zo dat de veerboot niet eens kan zien wat er uit het Deurgancdok komt en moet hij op toestemming wachten van de Scheepsbegeleiding. En dat wachten ergert dan weer de toeristen.”