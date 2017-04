Ondanks sociale onrust toch nachtelijke controles op sluikstorters

Ondanks de sociale onrust stuurt het stadsbestuur vanaf 1 mei toezichters ’s nachts de straat op om sluikstorters te betrappen. Burgemeester De Wever (N-VA) had vastgesteld dat sommige sluikstorters bewust de nachtelijke uren gebruiken om hun afval te dumpen, omdat er dan minder controle is.

Alleen heeft deze maatregel wel wat gevolgen voor het personeel. Het overleg met de vakbonden is vrijdagochtend afgesprongen. Een deel van de tweehonderd stedelijke toezichters had zich in het administratief centrum Den Bell verzameld.

“Het pijnpunt zijn de veertien verschillende uurroosters”, zegt Viviane Simons (ACOD). “Ook het protocol met de politie rond deze nachtelijke controles is nog niet rond. De vraag om het uit te stellen tot 1 januari 2018 werd niet gevolgd. We vragen dertig dagen bedenktijd.”

Ook de andere vakbonden keuren de nieuwe regeling voorlopig niet goed.

Het stadsbestuur zet toch door. “Wie niet in dit systeem wou instappen, is begeleid naar een andere job bij de stad”, zegt Dirk Delechambre, woordvoerder van de stad Antwerpen.