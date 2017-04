Doodgeboren kindjes krijgen sterrenboom als levende herinnering

Essen - De zes begraafplaatsen in Essen krijgen een sterrenboom. Daaronder kunnen ouders hun doodgeboren kindjes herdenken, hun verdriet uiten en steun vinden.

Een zwangere vrouw heeft al snel een sterke band met het kindje in haar buik. Als het dan abrupt weggenomen wordt, veroorzaakt dat een immens verdriet. Ook een prille zwangerschap kan voor veel pijn zorgen. Momenteel kunnen enkel baby’s die na 180 dagen zwangerschap levenloos geboren worden een naam krijgen. “Dat is hard”, zegt gemeenteraadslid ­Brigitte Van Aert (CD&V). “Het lijkt wel of de andere baby’s niet bestaan hebben. Terwijl het verdriet van de ouders ook ongelooflijk groot is, ongeacht de duur van de zwangerschap. Gelukkig is men hard aan het ijveren om dat aan te passen, zodat ook die kindjes een naam krijgen.”

Doorgespoeld

Hilde (46) kan over haar verdriet meespreken. “Ondertussen is het al meer dan twintig jaar geleden en heb ik het een plaats kunnen geven”, vertelt ze. “Ik was zwanger van mijn tweede kindje toen ik plots een bloeding kreegIk herinner het me nog als de dag van gisteren. Ik was op het werk en voelde het vruchtje in het toilet vallen. Ik had geen idee wat ik moest doen. Er zat niets anders op dan het gewoon door te spoelen. Iets waar ik het later heel moeilijk mee heb gehad. Ik had veel bloed verloren. In het ziekenhuis kreeg ik meteen een curettage (schoonschrapen van de baarmoeder, red.). Toen de gynaecoloog op mijn kamer kwam, zei hij: Volgende keer beter, mevrouw. Hij zal het wel niet zo bedoeld hebben, maar het kwetste mij diep. Nooit ben ik nog bij hem geweest.”

Na twee dagen was Hilde alweer aan het werk. “Tijd om te rouwen gunde ik mezelf niet. Ik wilde niet flauw doen. Het ging tenslotte ‘maar’ om een miskraam”, blikt Hilde terug. “Maar mijn gedachten bleven bij het kindje dat ik verloren had. Waar was mijn zoontje of dochtertje nu? Tussen de foto’s van mijn andere kinderen staat, in de juiste volgorde, een beeldje als symbool voor dit kindje. Bij het afstoffen geef ik het een aai over zijn bolletje en denk ik: Hé kleintje, hoe gaat het met je?

Ruimte nodig

Brigitte Van Aert lanceerde samen met haar partijgenoten Chris Van Hees, Marita Verpalen, Ludo Somers en het idee van de sterrenboom op de gemeenteraad. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd. Elke begraafplaats krijgt binnenkort zo’n mooie boom, die symbool staat voor kinderen die het levenslicht nooit hebben kunnen ervaren en de gedachte aan hun sterrenkindje levendig houdt..

“We hebben gekozen voor een stermagnolia stellata”, zegt Van Aert. “Het is een tengere boom die tot twee meter hoog groeit en mooie witte stervormige bloemen draagt. Hij moet voldoende ruimte krijgen om te groeien zonder andere zerken te beschadigen. We hopen dat de boom ouders zal helpen in hun rouwproces. Bij de sterrenboom zal een zuil staan waar ouders een gedenkplaatje kunnen plaatsen, met daarop al dan niet de naam en geboortedatum van het kind gegraveerd. Een gedenkplaatje kan je aanvragen bij de milieudienst.”