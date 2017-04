De ontknoping van 'De Race': met dit vervoermiddel reis je het snelst van Lier naar Antwerpen

Tien journalisten, tien vervoermiddelen, twee steden, één doel: zo snel mogelijk de aankomstboog bereiken. Dat was het doel van De Race. Van de Grote Markt in Lier naar de Grote Markt in Antwerpen, wie is er het snelst geraakt? De voorbije week kon u elke dag het verhaal lezen van twee aan elkaar gewaagde deelnemers. Benieuwd met welk vervoermiddel we het traject het snelst konden afleggen? Ontdek het in bovenstaand filmpje. Onderaan vindt u de volledige rangschikking.

Zo lang deden de 10 journalisten om van Lier naar Antwerpen te geraken:

1. GUY VAN NIEUWENHUYSEN

(HELIKOPTER) 32 minuten en 27 seconden

2. JAN MULLEMAN

(MOTO) 38 minuten en 19 seconden

3. SAM REYNTJENS

(ELEKTRISCHE SCOOTER) 42 minuten en 36 seconden

4. MARLEEN MUYSOMS

(TREIN) 44 minuten en 09 seconden

5. LYNN DHAYERE

(KOERSFIETS) 49 minuten

6. BART PERDIEUS

(ELEKTRISCHE FIETS) 57 minuten en 25 seconden

7. DENNIS VAN DAMME

(WAGEN) 1 uur, 6 minuten en 38 seconden

8. KRIS VANMARSENILLE

(BUS & TRAM) 1 uur, 16 minuten en 58 seconden

9. SAM VALKENBORGH

(TE VOET) 3 uur, 5 minuten en 55 seconden