Groenewegen wint eerste rit in Ronde van Yorkshire, Giro-favoriet Steven Kruijswijk komt ten val

Dylan Groenewegen is de eerste leider van de Ronde van Yorkshire, een Britse rittenwedstrijd van eerste categorie op de kalender van de Europe Tour. De Nederlandse kampioen van LottoNL-Jumbo haalde het in een door een valpartij ontsierde spurt met nipte voorsprong van Caleb Ewan. In die valpartij kwam landgenoot en ploegmakker Steven Kruijswijk onder meer ten val.

De Ronde van Yorkshire, een wedstrijd van Tour-organisatie ASO, is aan zijn derde editie toe en voerde de renners in zijn openingsrit van Bridlington naar Scarborough, een opdracht van 174 kilometer. Ondanks enkele hellingen, met pittoreske namen als de Cote de Robin Hood’s Bay, en een vroege vlucht van acht renners zonder Belgen werd het aan het eind een massaspurt.

De sprint werd in gang gezet door de Belg Jonas Van Genechten (Cofidis) in dienst van zijn ploegmaat Nacer Bouhanni, maar die kwam er uiteindelijk niet aan te pas voor de zege. De massaspurt werd ontsierd door een massale valpartij in de laatste hectometers. Daarbij ook Steven Kruijswijk. De Nederlander is volgende week een van de topfavorieten bij de start in de Ronde van Italië. Dat gebeurde achter de rug van de tenoren, van wie Dylan Groenewegen het met kleine voorsprong haalde voor de Australiër Caleb Ewan. De Brit Chris Opie werd derde voor Bouhanni, beste Belg Baptiste Planckaert (Katusha-Alpecin) negende.

Voor de 23-jarige Groenewegen is het de eerste overwinning van het seizoen. Ook vorig jaar won hij de eerste etappe in Yorkshire. Groenewegen is in deze editie uiteraard ook de eerste leider. In het algemeen klassement heeft hij door het spel van de bonificaties vier seconden voorsprong op Ewan en zes op Opie. De rest volgt op tien seconden of meer. De Ronde van Yorkshire eindigt zondag.