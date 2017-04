Naar containerpark in buurgemeente kan vanaf 2019

Bever / Herne / Gooik / Roosdaal / Ternat / Asse / Merchtem / Opwijk / Dilbeek / Wemmel / Kapelle-op-den-Bos / Lennik / Sint-Pieters-Leeuw / Drogenbos / Linkebeek / Beersel / Halle / Pepingen / Grimbergen - De nieuwe afvalintercommunale Intradura zal vanaf 2019 in de negentien deelnemende gemeenten over de grenzen heen afval ophalen. Dan krijgen ook de inwoners toegang tot àlle containerparken van Intradura.

De samenwerking tussen negentien gemeenten uit Halle-Vilvoorde moet ervoor zorgen dat de inzameling en de verwerking van afval efficiënter en goedkoper verloopt.

“Door de oprichting van deze intercommunale zullen de gemeenten 7 tot 10 procent besparen op hun afvalfactuur”, vertelt algemeen directeur Stephan Verwee.

De intercommunale is opgericht voor een periode van 18 jaar. Dat heeft volgens directeur Verwee het voordeel dat de gemeenten een beleid op lange termijn kunnen uitwerken. “Van heel Vlaanderen is de afvalberg in Halle-Vilvoorde het grootst met 160 kilogram restafval per inwoner per jaar”, weet Verwee. “Dat cijfer moet naar beneden.”

In het najaar zullen de oude voertuigen van Haviland al met het nieuwe logo uitrijden.

De echte veranderingen mogen verwacht worden in 2019. Dan zullen alle inwoners van het gebied toegang krijgen tot alle containerparken van de 19 gemeenten.