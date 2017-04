Tien leuke buitenactiviteiten om het verlengd weekend op te fleuren

Van Antwerpen Proeft tot een rondvaart op de Ribbekesboot van Jan Plezier: met de zon in het land is het dit verlengd weekend in en rond de stad al openlucht wat de klok slaat. GvA maakte een selectie van tien kleppers.

1. Antwerpen Proeft

Wat: Sterrenchefs, gesmaakte restaurants, bekende koppen en de betere foodtrucks bieden op Antwerpen Proeft signatuurgerechtjes aan. “Er zijn gratis kookdemonstraties en culinaire workshops. Je kan er proeven, zien en beleven. Er zijn zowel indoor als outdoor stands, bars en terrassen, bestand tegen alle weersomstandigheden”, aldus de organisator.

Wanneer: Op vrijdag 28/04 (van 16u tot 00u), zaterdag 29/04 (van 12u tot 00u), zondag 30/04 (van 12u tot 00u) en maandag 1/05 (van 12u tot 20u)

Prijs: Een dagticket kost 7 euro, een globaal ticket (voor vier dagen) 13 euro. Deelnemers krijgen een gratis welkomdrankje.

Info:www.proeft.be

Foto: Jan Van der Perre

2. Park - Urban Openluchtfestival

Wat: Park is een urban openluchtfestival dat een podium biedt aan opkomende Antwerpse muzikanten, dj’s en kunstenaars in verschillende disciplines. De organisatoren creëren een ontmoetingsplek voor jongeren met interesse in nieuwe urban muziekvormen, fashion en street art.

Wanneer: Op zaterdag 29/04 vanaf 14u in het Koning Albertpark, Antwerpen

Prijs: Gratis

Info:www.ccberchem.be

Foto: Ints Vikmanis - Fotolia

3. Antwerp by Bike

Wat: Deze rondleiding loodst deelnemers langs de hoogtepunten van en in het Antwerpse centrum, zoals het Steen, de kathedraal en het Mas. “We verkennen uitvoerig het mooie historische hart van de stad en fietsen door de bruisende oude havenwijk aan het Eilandje. We maken ook tijd om het Centraal Station en de diamantwijk te verkennen. Deze rondleiding is ideaal voor een eerste kennismaking met de stad, of voor mensen die de highlights van Antwerpen willen bezoeken”, verklapt een gids.

Wanneer: Zaterdag van 14 tot 16u. Vertrek aan de helling naar het Zuiderterras.

Prijs: 20 euro (15 euro voor wie de eigen fiets meebrengt)

Info:www.antwerpbybike.be

Foto: Walter Saenen

4. Havenrondvaart

Wat: Om een haven te verkennen, is een boot het ultieme transportmiddel. “We vertrekken in de oude stadshaven aan het Kattendijkdok. Daar zullen we al snel enkele zogeheten ‘zeereuzen’ ontmoeten: de grootste exemplaren zijn tot 400 meter lang, dat zijn 100 auto’s achter elkaar”, zegt de kapitein van dienst. Een variant op deze rondvaart is een trip op de Ribbekesboot.

Wanneer: Op zaterdag en zondag van 10.30u tot 16.45u. Start aan de Londenbrug op ’t Eilandje.

Prijs: 12 euro.

Info:www.janplezier.be

Foto: FRBE

5. Wandelzoektocht

Wat: Zin om jouw kennis over Antwerpen te testen? Via twaalf vragen en opdrachten ontdekken deelnemers wie zijn stad echt goed kent. “Op een ludieke manier zing of fotografeer je met de groep jouw aanwezige historische kennis. De zoektocht verloopt in groepjes, per twee of alleen. Je bent volledig vrij en deelt jouw tijd volledig zelf in”, vat een medewerker het samen.

Wanneer: Op zaterdag en zondag van 10u tot 19u.

Prijs: 11 euro per persoon

Info:www.culinairewandelingen.be

Foto: fmr

6. Fietszoektocht

Wat: Fietstocht in en rond Wommelgem, geschikt voor jong en oud. “Aan de hand van bijna veertig kleurenfoto’s probeer je de gepresenteerde vragen op te lossen. De antwoorden moeten ons uiterlijk op 1 oktober 2017 bereikt hebben. Er zijn mooie prijzen te winnen.”

Wanneer: Op zaterdag, zondag en maandag van 8u tot 12u en van 12.30u tot 21u.

Prijs: 5 euro per persoon (online gereserveerd) of 7 euro (met een boekje)

Info:www.wommelgem.be

Foto: dvg

7. Voyage Local

Wat: Rondrit in een oldtimer. “Voyage Local brengt u dichter bij de Antwerpenaar en visa versa. Lokale buurten en wijken hebben niet enkel een rijk en divers verleden maar zijn bovenal een spiegel vanwaar Antwerpenaren wonen, werken en leven. Het succes van Antwerpse koekjes- en chocoladefabrieken, brouwerijen en de haven is te danken aan lokale wijken en buurten van de stad. Een verkenningsrondrit dewelke u niet mag missen bij uw stadsbezoek aan Antwerpen”, afficheert Voyage Local.

Wanneer: Op zaterdag, zondag en maandag van 10.30u tot 16.30u. Vertrek aan Sint-Jansvliet.

Prijs: 20 euro per persoon

Info:www.voyagelocal.be

Foto: Frederik Beyens

8. Beer Walk Grand Cru

Wat: Ontdek de Scheldestad en leer bier proeven tijdens een drie uur durende, Antwerpse stadswandeling. “Deze bierwandeling gaat hand in hand met een bierproeverij waardoor u de stad en haar biergeschiedenis op een heel andere manier zal ontdekken. Degusteer onderweg vijf heerlijke speciaalbieren die een stukje verleden met zich meedragen. Tijdens de wandeling wordt ook regelmatig stilgestaan bij historische plaatsen en figuren uit de Antwerpse geschiedenis.”

Wanneer: Op zaterdag van 14u tot 17u.

Prijs: 39 euro per persoon (geschikt voor deelnemers vanaf 12 jaar)

Info: www.beerwalk.be

Foto: fvv

9. Rommelmarkt

Wat: Deurne heeft er een nieuwe rommelmarkt bij. Buurtbewoonster Karin mobiliseerde de hele buurt, met talrijke verkoopkraampjes tot gevolg. Standhouders kunnen zich inschrijven voor €4/meter op het nummer 0486/55.66.49.

Wanneer: Op zondag 30/04 van 9u tot 17u.

Prijs: Gratis

Info:www.eventstm.be

Foto: Stefaan Beel

10. Kunstenaars tegen de muur

Wat: Nog tot eind juni kan je kunstwerken bewonderen op elf gevels in de Antwerpse binnenstad. Werk van o.a. Luc Tuymans en Fred Bervoets, maar ook van opkomend talent als Nel Aerts en Michèle Matyn. Kunstenaar Lieven Segers kleedde zelf een gevel in, en vroeg aan tien Antwerpse collega’s om hetzelfde te doen. Het resultaat is een diverse openluchttentoonstelling in de binnenstad.

Wanneer: Dagelijks ter hoogte van de Leien en van de Leopoldstraat over de Wapper tot aan de Universiteit Antwerpen en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.

Prijs: Gratis

Info:www.borninantwerp.be