Oudste stadhuis in Vlaanderen vertelt verhaal van Mechelen

Mechelen - Het oudste stadhuis van Vlaanderen, het Schepenhuis in Mechelen, is vanaf het najaar 2018 de nieuwe toerisme- en UiTbalie van de stad. Er komen ook belevings- en themaeilanden die het verhaal van Mechelen vertellen.

De stad investeert 1,7 miljoen euro in de transformatie van een van de oudste gebouwen in de historische binnenstad. Nadat het een tijdje dienst heeft gedaan als tijdelijk museum over Rik Wouters staat het momenteel leeg.

“Waar het toerismehuis vandaag voor veel toeristen moeilijk te vinden is, zet het zich in de toekomst pal te midden van het publiek. Het gebouw zal een knooppunt vormen tussen de Grote Markt, de IJzerenleen, de Sint-Romboutstoren en het winkelcentrum rond de Bruul”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld).

Voor iedereen toegankelijk

Een kleine nieuwbouw in de Vleeshouwersstraat voor de inkomhal zorgt ervoor dat het Schepenhuis ook toegankelijk wordt voor mensen die minder mobiel zijn, zoals rolstoelgebruikers. “Voor hen komt er een verlaagde balie die eveneens dienst kan doen voor kinderen”, zegt schepen van Toerisme Björn Siffer (Groen).

Met themaeilanden rond ambachten, mensenrechten en het Bourgondische verleden van de stad speelt Mechelen ook in op beleving. Dat ambachteneiland zal bijvoorbeeld de uitstraling hebben van een marktkraam. Handelaars uit stad kunnen hier hun producten voorstellen. "Met de restauratie en herbestemming willen we het Schepenhuis opnieuw een volwaardige functie geven", stelt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen. (Open Vld). Zij kijkt al uit naar de restauratie van de waardevolle muurschilderingen in het najaar van 2018.