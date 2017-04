Opnieuw minder ongevallen met Antwerpse havenarbeiders

Luchtbal-Rozemaai - Het aantal ernstige en dodelijke ongevallen bij Antwerpse havenarbeiders is vorig jaar gevoelig gedaald. Afgezet tegenover het totale aantal gewerkte uren is er voor het vijfde jaar op rij een daling. Dat blijkt uit cijfers van werkgeverskoepel Cepa. Er wordt vooral ingezet op het scheiden van mens en machine.

Cepa, de werkgeversorganisatie die de havenarbeiders in Antwerpen tewerkstelt, wil met een preventieplan tegen 2020 het aantal dodelijke ongevallen herleiden tot nul en de frequentie van het aantal ongevallen en de ernst aanzienlijk terugdringen.

En dat levert resultaat op. Vorig jaar waren er wel ongeveer evenveel ongevallen (1.026 in 2016 tegenover 1.025 in 2015) met minimaal een dag werkverlet, maar afgezet tegenover het totale aantal gewerkte uren is er voor het vijfde jaar op rij een daling. In absolute aantallen daalde het aantal ernstige ongevallen van 90 naar 81. Er waren vorig jaar nog twee dodelijke arbeidsongevallen, tegenover vier het jaar voordien.

De laatste jaren is er de ongevallenfrequentie evenwel wat afgevlakt. “De quick-wins zijn er uit. We moeten dus absoluut gaan voor een mentaliteitswijziging”, zegt Cepa-topman Paul Valkeniers.

Onaangekondigde inspecties

Heel wat (dodelijke) ongevallen gaan over werknemers die op terminals te voet worden aangereden door zware heftrucks. Daarom wordt er ingezet op onder meer goede werkinstructies, het scheiden van voetgangers en rondrijdende machines, risicoanalyses, enzovoort.

Een inspectieronde vanuit de federale overheidsdienst WASO bracht in 2015 nog heel wat gebreken aan het licht. Dit jaar zullen de controleurs opnieuw verschillende onaangekondigde inspecties uitvoeren. Bedrijven en bestuurders riskeren sancties als gebreken niet worden aangepakt.

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) kwam vrijdag in Antwerpen langs op een symposium over de havenveiligheid. Hij kreeg uitleg over veiligheidsopleidingen. Momenteel wordt er ook gewerkt aan een convenant voor de inspectie en alle betrokkenen voor meer veiligheid, zoals dat ook eerder voor de bouw werd afgesloten.