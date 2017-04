Drie ‘Most Wanted’ criminelen opgepakt in ons land

Speurders het FAST (Fugitive Active Search Team) van de Federale Politie hebben deze week drie internationaal gezochte voortvluchtigen opgepakt die in hun land op de ‘Most Wanted’-lijst stonden

Dinsdagmorgen werd de voortvluchtige Krzystof P. in een woning te Evere gearresteerd. Krzystof P. werd op 23 maart 2011 door de rechtbank in Bialystok tot 6 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens drughandel.

Een dag later pakte het FAST de voortvluchtige Rafal B. op in Sint-Genesius-Rode. Hij werd tot 11 jaar gevangenisstraf veroordeeld door de rechtbank te Bialystok wegens mensenhandel, lid van een criminele organisatie en drughandel. Rafal B. leefde reeds 7 jaar in België ondergedoken met valse identiteitsdocumenten. Zowel Krzystof P. als Rafal B. stonden op de ‘Most Wanted-lijst in Polen. Op die lijst staan veroordeelde maar voortvluchtige criminelen.

De Poolse autoriteiten hebben een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd voor beide voortvluchtigen. De onderzoeksrechter in Brussel heeft de Polen aangehouden om overgeleverd te worden aan het Poolse gerecht.

Gisteren, donderdag 27 april, werd een 3de voortvluchtige crimineel door het FAST gearresteerd in Elsene. Levent B. wordt reeds jaren door Albanië gezocht voor het plegen van een moord in 1997. Hij werd hiervoor in 2014 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar en 7 maanden. Donderdag werd hij van zijn bed geplukt in een hotelkamer te Elsene. De speurders waren hem al even op het spoor.

Hij werd opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis en zal eerstdaags worden uitgeleverd aan Albanië.