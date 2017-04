Werken van Hugo Voeten in cc De Werft

Herentals - ‘Oorverdovende stilte’ in Cultuurcentrum De Werft toont een selectie hedendaagse kunstwerken uit de verzameling van Hugo Voeten.

Het verzamelen en delen van kunst is de rode draad doorheen het leven van de succesvolle zakenman Hugo Voeten (76). Nadat hij in 2005 zijn warenhuisketen Cash Fresh verkocht had, liet hij een oude graanfabriek restaureren aan de oever van het Kempens Kanaal in Herentals. Hier vindt het grootste deel van zijn collectie een onderkomen. Het is een unieke combinatie van Belgische en internationale kunst. Momenteel telt ze meer dan 1.700 stukken, verzameld over 40 jaar.

De tentoonstelling in Geel toont een selectie van werken die nog nooit zijn getoond geweest in Herentals.

De expo loopt van zaterdag 29 april 2017 tot zondag 4 juni 2017 van 10-17u.