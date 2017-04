Beleef 1 mei al stappend of fietsend door de Kempen

De vrije feestdag naar aanleiding van de Dag van de Arbeid is een uitgelezen kans om de wandelschoenen aan te trekken en een tocht door de prachtige natuur te ondernemen. Probeer deze georganiseerde tochten eens uit. Of probeer een van de andere activiteiten.

1. Meiklokjestocht

Wat: Wandelen in het frisse lentegroen. De natuur op zijn mooist in het Kempens landschap met zijn bossen en heide, in een organisatie van De Zandstappers uit Wechelderzande (Lille). Deelnemers kunnen kiezen uit volgende afstanden : 4 - 6 - 9 - 12 - 17 - 25 - 31 km.

Praktisch: starten kan van 6u tot 15u aan parochiecentrum Mollenhof, Lichtaartsesteenweg 1 in Poederlee-Lille.

Prijs: 1 euro

2. Op stap met Kabouter Neus

Wat: Vrolijke en plezante wandelzoektocht voor ouders met kinderen. Ga op stap met kabouter Neus. Wandel, speel en zoek onderweg. Ieder kind krijgt van organisator Curieus een prijsje.

Praktisch: vertrekken kan op 1 mei tussen 13u en 14u aan Ons Volkshuis, Veldstraat 48 in Meerhout

Prijs: gratis

3. Kapelletjestocht

Wat: Naar jaarlijkse traditie organiseert VVV Retie op 1 mei een kapelletjestocht. Dat is een fietstocht van een 25-tal kilometer richting Postel en langs tientallen kapelletjes. Na afloop kan men in de tuin van de pastorie op adem komen met een drankje en gezellige babbel.

Praktisch: vertrek op maandag 1 mei om 14u aan de Sint-Pieterskapel in de Sint-Pieterstraat in Retie.

Prijs: gratis

4. Bloemenmarkt:

Wat: Jaarlijkse bloemenmarkt in het centrum Westmeerbeek mettalrijke standjes met bloemen, planten, beelden en heel wat andere materialen. Ook winkels, verenigingen en Westmeerbeekse organisaties tekenen present.

Praktisch: maandag 1 mei van 10u tot 17u in het centrum van Westmeerbeek (Hulshout)

Prijs: gratis

5. Fietszoektocht

Wat: KLJ Wortel pakt naar jaarlijkse gewoonte uit met een ontspannende fietszoektocht, met verschillende afstanden voor volwassenen (20 kilometer) en kinderen (7 kilometer). Na afloop van de zoekkinspanning kunnen deelnemers aansterken met lekkere pannenkoeken.

Praktisch: maandag 1 mei van 11.30u tot 14u aan de KLJ-lokalen in Worteldorp 15 in Wortel-Hoogstraten.

Prijs: 3 euro voor leden, 5 euro voor niet-leden.