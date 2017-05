Walter Cavents maakt de mooiste dingen uit leder

Merksplas - Caven, het klinkt een beetje als caveman, holbewoner. Het nieuwe huismerk van lederbewerker Walter ­Cavents (54) uit Merkplas heeft z’n naam niet gestolen. “Ik ga graag op survival, dan voel ik me even terug in de oertijd. Leder is hét oermateriaal bij uitstek.” Van motard tot priester, van cowboy tot jager, allemaal vallen ze voor Walters lederwerk op maat.

De tijd dat mannen jagers waren, is in Merksplas nooit voorbijgegaan. “Jagers zijn hier kind aan huis”, zegt Walter Cavents in zijn atelier. “Of het nu is om een holster voor hun jachtgeweer te ­maken ...