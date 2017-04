Wietse Bosmans gaat in dienst van Laurens Sweeck rijden

Brussel - Veldrijder Wietse Bosmans verdedigt vanaf 1 mei de kleuren van ERA-Circus, het team van kopman Laurens Sweeck en sportief manager Marc Herremans.

De 25-jarige Bosmans verlaat Beobank-Corendon en hoopt bij zijn nieuwe werkgever verder te werken aan zijn wederopstanding. Door de ziekte van Lyme verloor de voormalig Belgisch beloftekampioen bijna twee seizoenen.

Na het afscheid van Julien Taramarcaz was ERA-Circus op zoek naar versterking rond kopman Sweeck. “Met Bosmans heeft het team de geschikte renner gevonden”, luidt het. Na enkele moeilijke jaren kon Bosmans zich vorig seizoen weer tonen op het hoogste niveau met onder andere zeges in het Duitse Bensheim, het Luxemburgse Leudelange en de Kasteelcross in Zonnebeke (op 21 januari).

“Mijn overstap naar ERA-Circus is een weloverwogen beslissing die in onderling overleg met alle partijen werd genomen”, zegt Bosmans, die momenteel al met ERA-Circus op stage in Mallorca vertoeft. “Met Marc Herremans werk ik nu nauw samen met iemand met wie ik al een goeie band had. Ik heb zes mooie jaren gehad bij Beobank, maar anderzijds zal het goed doen om lucht op te snuiven in een nieuwe omgeving.”

Bosmans zal tijdens de voorbereiding op het veldritseizoen niet alleen een weg-, maar ook een mountainbikekalender afwerken. “Dat is de bedoeling”, bevestigt hij. “Ik ben geen ervaren rot in het mountainbiken, maar ik wil wel kijken hoe ver ik geraak in een paar wereldbekerwedstrijden. Mijn eerste mountainbikewedstrijd van het seizoen is de Belgian Mountainbike Challenge (BeMC) in La Roche-en-Ardenne.”