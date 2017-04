Beerschot Wilrijk sluit reguliere competitie af met 26e overwinning van het seizoen

Beerschot Wilrijk ontving zaterdagavond Oudenaarde op de laatste speeldag van de reguliere competitie. Na negentig minuten spelen trok de thuisploeg het laken naar zich toe dankzij een laat doelpunt van Placca. De Mannekes behouden hiermee hun riante voorsprong op Dessel Sport voor de eindronde.

Na een eerste helft waarin beide ploegen aan een gezapig tempo toch wel positief voetbal wilden brengen gingen we met een brilscore de rust in. Daar kwam Beerschot Wilrijk misschien nog wel het best mee weg. De eerste grote kans was nochtans voor de paars-witten: Vlad Rusu deed zijn verdedigend werk en ontfutselde Van Den Bossche de bal. Na enkele tussenstationnetjes kwam het leer voor de voeten van Fessou Placca. Doelman Dutoit kon zijn schot wegwerken.

De bezoekers zetten een stevige organisatie neer en rekenden op de omschakelmomenten. Die kwamen er ook na onder andere slecht inspelen van Jan Van den Bergh, maar Vervaecke talmde te lang voor Mika Clepkens. Ook bij corners en vrije trappen moest het Kielse afweergeschut alert zijn. Aan de overzijde trapte De Jonghe -net als vorige week- tegen de dwarsligger. Dutoit zou de handen niet meer uit de mouwen moeten steken want Placca en Rusu trapten snedige voorzetten van Messoudi aan de tweede paal over. De beste kans was nog voor Oudenaarde: Van den Bergh wilde terugkoppen naar zijn doelman, maar Verstraeten stond daar nog. Die wilde het cadeautje echter niet aannemen. 0-0 dus!

Ongeëvenaarde prestatie

Ook in de tweede helft bleef het bij goede bedoelingen, maar waren de passes onzorgvuldig in de zone van de waarheid. De gevaarlijkste kansen waren ook nu voor de bezoekers: een afstandsschot van Verstraete werd over de lat getikt door Clepkens en een vrije trap van Heirwegh draaide maar nipt over.

Met nog twintig minuten op de klok gooide Marc Brys met Simon Vermeiren zijn joker in de strijd. De Kielse nummer 9 verscheen al meteen oog in oog met Dutoit maar raakte de bal volledig verkeerd. Aan de overkant moest Clepkens tonen waarom hij al zestien clean sheets had laten optekenen: met een schitterende parade haalde hij een plaatsbal richting kruising van Heirwegh uit zijn doel.

Terwijl iedereen zich verzoende met een scoreloos gelijkspel lukte het dan toch: Vermeiren kopte een hoekschop terug het pak in en Fessou Placca duwde opportunistisch zijn negende doelpunt van het seizoen voorbij Dutoit. Oudenaarde toonde zich een stugge tegenstander maar moet net als tegen de andere top-4 ploegen een nederlaag toestaan met één doelpunt verschil. Beerschot Wilrijk daarentegen boekte zijn 26ste zege van het seizoen. En dat op dertig wedstrijden. Ongeëvenaard! Oudenaarde beëindigt het seizoen op de achtste plek met 38 punten.

Volgende week speelt Beerschot Wilrijk al zijn eerste wedstrijd van de play-offs. Wie van het trio Dessel-Virton-Dender het zal worden, verneemt u de komende dagen.

EINDSTAND. Beerschot Wilrijk 1 - 0 Oudenaarde

Herbeleef hieronder de wedstrijd: