Airis, vijf jaar na Eurosong: “Die brave, schattige Laura bestaat niet meer”

Herentals -

Of Blanche, de Belgische kandidate voor het Eurovisiesongfestival het podium haalt, weten we op zaterdag 13 mei. Dan worden in Kiev (Oekraïne) de finaleplaatsen uitgedeeld. Maar hoe zou het gaan met de ­Noorderwijkse nachtegaal die vijf jaar geleden ons land vertegenwoordigde op het liedjescircus? We vroegen het haar zelf en maakten in één moeite een ommetje door de Kempen. Blijkt dat Laura Van den Bruel (22) nog lang niet uitgezongen is.