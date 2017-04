VS sluiten directe dialoog met Noord-Korea niet uit

De Verenigde Staten sluiten een rechtstreekse dialoog met Noord-Korea over het nucleaire programma van dat land niet uit. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vrijdag gezegd.

Volgens Tillerson geniet de dialoog zelfs de voorkeur op alle andere mogelijkheden. De minister koppelt wel een voorwaarde aan een eventueel overleg: Pyongyang moet bereid zijn om zich van alle kernwapens te ontdoen. En dat moet “snel” gebeuren. Washington heeft, aldus Tillerson, zijn deel van de zaak al gedaan door de Amerikaanse kernwapens uit Zuid-Korea te verwijderen.

Later vrijdag buigt de VN-Veiligheidsraad zich over de kwestie Noord-Korea. Na dagenlang Noord-Korea met gespierde taal te hebben bestookt, lijken de Verenigde Staten de jongste dagen wat water in hun wijn te doen.