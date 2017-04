Streekderby tussen Lierse en KV Mechelen eindigt op scoreloze draw

Het zuiden van de provincie Antwerpen maakte zich zaterdagavond opnieuw op voor een rasechte streekderby. Lierse ontving de buren van KV Mechelen, maar kon zijn thuisvoordeel niet verzilveren. Ondanks een sterke periode van Malinwa, bleef de wedstrijd steken op een 0-0 gelijkspel.

Tijdens de koffiepauze moesten gingen beide teams rusten zonder goals. De eerste kans van de wedstrijd was voor de bezoekers, maar Croizet mikte in volley over. Gaandeweg ging Lierse beter knikkeren. De Belder kende pech dat zijn kopbal op voorzet van Bougrine tegen de paal spatte en de thuisspits kwam wat later een fractie te laat om de rebound na een pegel van Kasmi in doel te deviëren. Ook Diarra kreeg nog een mooie schietkans, maar zijn poging verdween in het luchtruim.

Na de onderbreking ging er meteen meer dreiging uit van de Mechelaars. Croizet was te verrast om een slippertje van thuisverdediger Buysens uit te buiten en Vanlerberghe zag zijn kopbal door Vanhamel van onder de balk gegraaid. Rits trof wel raak, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. En zo puurde KV Mechelen geen treffer uit zijn sterke periode, die veel te snel opnieuw ging liggen. Al bleven de betere kansen na rust toch wel voor de Maneblussers. Zo moest Frans nog een keer alles uit de kast halen in een duel met Osaguona. In de slotfase regende het nog een paar hoekschoppen, maar goals bleven uit.

Door het gelijkspel lopen de Pallieters in Play-off 2A een tikkeltje uit op naaste achtervolger Waasland-Beveren, dat thuis verloor van STVV. Het staat nu 4de in de poule met en heeft zeven punten gepuurd uit zes wedstrijden. KV Mechelen ziet bekleedt de koppositie in de groep met dertien punten maar moet Union en STVV op drie punten dulden.

EINDSTAND. Lierse 0 - 0 KV Mechelen

Herbeleef hieronder de wedstrijd: