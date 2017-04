Coca Cola voegt verrassend nieuw ingrediënt toe

Coca Cola heeft in Japan Coca Cola Plus gelanceerd. Dat is een cola waar dextrine aan toegevoegd is, een natuurlijk oplosbare vezel. Coca Cola Japan beweert dat deze cola zou helpen om af te vallen.

Een opmerkelijk bericht op de Facebookpagina van Coca Cola Japan: er wordt een nieuwe Coca Cola op de markt gebracht. Coca Cola Plus bevat 5% voedingsvezel in de vorm van dextrine en geen suiker.

Coca Cola beweert dat 1 flesje per dag tijdens de maaltijd het lichaam minder vet laat opnemen uit wat je eet. Coca Cola hoopt met deze 'vezelrijke' cola Japan te veroveren met een gezondere variant.

Het product is nog maar pas op de markt, maar krijgt al heel wat kritiek. "Vezels toevoegen aan een product als Coca Cola maakt het niet plots gezond", schrijft Cynthia Sass, voedingsdeskundige in een opinie op Health.com.

"De vezels worden vermengd met een kunstmatige zoetstof en die zijn niet gezond. Ze zorgen voor een craving naar meer zoet en voor een verstoring van het metabolisme. Frisdrank is ook echt geen product om vezels aan toe te voegen... Vezels zijn belangrijk, maar ze toevoegen aan snoep, ijsjes of frisdrank heeft niet veel zin. Het is veel belangrijker om gezond en gevarieerd te eten en je vezels ergens anders te halen. Ze zitten van nature overvloedig in peulvruchten, groenten als artisjokken, broccoli en spruitjes, fruit en volkorenproducten, avocado's, noten en zaden."