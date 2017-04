Meer dan 2.000 extra veiligheidstroepen voor Madrileense Champions League-clash

Voor de clash tussen Real Madrid en Atlético Madrid in de halve finales van de Champions League aanstaande dinsdag (2 mei) gelden speciale veiligheidsmaatregelen. De Spaanse overheidsdiensten lieten vrijdag weten dat 2.100 extra mensen worden ingezet.

Dinsdag staat de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League tussen buren Real en Atletico op het menu. Zowel politie, gezondheidsdiensten als private securitybedrijven krijgen voor die wedstrijd versterking. “Het gaat om een wedstrijd die wij als risicomatch beschouwen. We vragen om op tijd te komen zodat iedereen de controles tijdig kan passeren”, aldus de bevoegde diensten. In de kwartfinale tussen Real en Bayern waren er nog rellen tussen de Bayern-supporters en de politie.

Voor fans van Atletico zijn er in de halve finale op 2 mei 4.000 plaatsen in het stadion. Ongetwijfeld komen rond Santiago-Bernabeu nog veel meer supporters van de ‘uitploeg’ opdagen. De terugmatch staat op woensdag 10 mei gepland. De voorbije drie seizoenen was Real-Atletico twee keer de finale van de Champions League, met telkens Real als winnaar.