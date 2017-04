De Pluim biedt vanaf volgend schooljaar Freinetonderwijs aan in middenschool

Hoboken - GO! Freinetschool De Pluim in Hoboken zal zijn formule volgend schooljaar ook toepassen op de eerste graad van het secundair onderwijs. Met deze ingreep geeft de school gehoor aan de ouders van de leerlingen.

De schoolgaande jeugd op een Freinetschool leert vanuit hun eigen leefwereld en op hun eigen tempo. De leerkrachten trachten de verschillen tussen kinderen positief te benutten en via co-teaching en een projectmatige aanpak verwerken de kinderen de leerstof. Na tot dusver deze formule toe te passen voor het kleuter- en basisonderwijs, gaat de GO! Freinetschool De Pluim in Hoboken volgend schooljaar dit ook doorvoeren in de middenschool om de overgang naar het secundaire onderwijs vlotter te laten verlopen. Bij de start van het derde middelbaar kiezen de leerlingen vervolgens persoonlijk voor een studierichting in ASO, KSO, TSO of BSO.

“Totale talentontwikkeling”

“Na het basisonderwijs, wordt nu ook het secundair onderwijs geconfronteerd met een groeiend aantal leerlingen”, zegt directeur Les Van Stappen. “Daarbij is er een grote vraag naar ervaringsgericht onderwijs op maat van de leerling. In GO! Freinetschool De Pluim werken we niet alleen aan kennis, competenties en vaardigheden, maar gaan we ook voor een totale talentontwikkeling van de kinderen.”

De leerlingen zullen geen examens meer moeten afleggen in december of juni, maar worden permanent geëvalueerd. “We bieden de leerstof aan in modules, dus ook onze evaluatie is hierop gericht”, deelt een leerkracht mee. “Na elke module evalueren we de geziene leerstof. Zo leren de leerlingen beter plannen en gebeurt de evaluatie gerichter.”