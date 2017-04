Dit verandert er op 1 mei

Vanaf komende maandag, 1 mei, veranderen er een aantal zaken in ons land. Een van de maatregelen die ons allemaal zal raken, is dat we meer remgeld zullen betalen op antibiotica.

De maatregel komt er op initiatief van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Bedoeling is dat artsen minder antibiotica voorschrijven en dat patiënten er ook minder om vragen.

België behoort tot de koplopers van de Oeso-landen op het vlak van antibioticagebruik. Het hogere remgeld moet patiënten ervan weerhouden hun arts om antibiotica te vragen en veiligere medicatie toegankelijker maken. Aan de artsen zelf wordt gevraagd om andere mogelijke behandelingen te overwegen vooraleer ze overgaan tot het voorschrijven van antibiotica.

Eerder werd ook al het overmatig gebruik van neussprays met cortisone en maagzuurremmers in sterke dosering aangepakt met een aangepaste terugbetalingsregeling.

*Wie vanaf 1 mei arbeidsongeschikt wordt, zal een vol jaar sociale bijdragen moeten hebben betaald vooraleer hij of zij recht heeft op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, in plaats van zes maanden. Die maatregel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is een onderdeel van het recentste begrotingsakkoord en moet de “duurzaamheid van de sociale zekerheid garanderen”, klinkt het bij het kabinet-De Block.

Eind vorig jaar telde ons land ongeveer 370.000 langdurig zieke werknemers en zelfstandigen, goed voor net geen 5 miljard euro aan uitkeringen.

Sinds 1 oktober krijgen langdurig zieken al meer controle, om na te gaan of ze ook echt arbeidsongeschikt zijn. Vanaf 1 mei kunnen alleen nog langdurig zieken die een vol jaar aan de sociale zekerheid hebben bijgedragen, aanspraak maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Er zijn wel heel wat categorieën die op een vrijstelling van de wachttijd kunnen rekenen, meldt het kabinet-De Block. Zo hebben schoolverlaters of afgestudeerden die net beginnen te werken meteen recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid bij ziekte.

*Patiënten met eerste lijn longkanker kunnen vanaf 1 mei een beroep doen op terugbetaling voor immuuntherapie, een beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). “Dit betekent dat deze patiënten toegang krijgen tot een therapie die betere overlevingskansen biedt en een veel hogere levenskwaliteit tijdens de behandeling”, zegt ze.

Immuuntherapie bestaat momenteel maar voor een beperkt aantal kankers, waaronder huid- en longkanker. De behandeling is minder zwaar dan de gebruikelijke chemokuur. Patiënten verliezen hun haar niet en zijn doorgaans veel minder misselijk en moe. Bovendien is immuuntherapie ook een stuk efficiënter: bij chemo reageert tot 28 procent van de patiënten op de behandeling, bij immuuntherapie loopt dat op tot 45 procent. Bovendien houdt immuuntherapie de groei van tumoren langer tegen.

De Block besliste eerder al dat immuuntherapie sneller moet worden terugbetaald. Sinds 1 januari kunnen patiënten met huidkanker, Hodgkinlymfoon, niercelkanker en tweede lijn longkanker (kanker die al eerder werd behandeld via chemo of een andere therapie, red.) op terugbetaling rekenen. Vanaf 1 mei komen daar ook de patiënten met een nog niet eerder behandelde longkanker bij.

*Aanbieders van consumentenkredieten moesten voor 1 mei een vergunningsdossier indienen bij de financiële waakhond FSMA. Een van de voorwaarden om zo’n dossier te kunnen indienen, was het succesvol afleggen van een examen, na het volgen van een financieeljuridische opleiding. Halfweg vorig jaar hadden nog maar een paar honderd mensen zo’n dossier ingediend, maar intussen is een inhaalmanoeuvre gebeurd, meldt de FSMA. “We krijgen zowat 200 dossiers per dag”, meldt FSMA-woordvoerder Johan Corthouts. “Vorige dinsdag, toen we nog eens de stand van zaken opgemaakt hebben, hadden we al goed 10.000 aanvragen binnen. We verwachten dat dit aantal voor zondagavond nog verder zal oplopen.”

Aanbieders die voor eind april hun aanvraag hebben ingediend, kunnen op 1 mei blijven verder werken, ook al heeft de FSMA hun vergunning nog niet afgeleverd. Wie met de aanvraag wacht tot na de deadline, moet stoppen met kredieten aanbieden. Pas nadat ze hun vergunning ontvangen hebben, kunnen ze weer kredieten aanbieden.

Daarmee loopt de overgangsperiode af waarin aanbieders zich in orde kunnen stellen. Zij kregen in november 2015 achttien maanden de tijd om een vergunning te verkrijgen. De regelgeving past binnen de nieuwe regels voor het consumentenkrediet, waarmee consumenten die een lening aangaan beter beschermd moeten worden.