Terreurverdachte opgepakt die banden had met Anis Amri

Bij een onderzoek van de Italiaanse antiterreureenheid is een lid van een salafistische terreurgroep uit Berlijn opgepakt. Dat deelt de Italiaanse politie vrijdag mee. De verdachte zou banden hebben gehad met Anis Amri, de man die eind vorig jaar negen mensen doodde bij een aanslag op de kerstmarkt in Berlijn.

Volgens de Italiaanse politie is de gearresteerde man een 27-jarige Congolees. De verdachte zou een tijdlang in de Zuid-Italiaanse regio Puglia in een opvangcentrum voor vluchtelingen hebben verbleven. Daarna zou hij in Duitsland gaan wonen zijn.

De man is opgepakt op verdenking van lidmaatschap van een internationale terreurgroep. De Italiaanse rechercheurs zouden hem met de hulp van hun Duitse collega’s op het spoor zijn gekomen. Maar het is voorlopig nog niet duidelijk in welk land de verdachte werd opgepakt.

Daarnaast zou een 22-jarige Marokkaanse man, die eveneens contacten met Amri zou hebben onderhouden, door Italië uit het land zijn gezet.

De twee mannen zouden deel hebben uitgemaakt van een elfkoppige terreurcel “die de ideologie van Islamitische Staat volledig overgenomen hadden” en die bereid zou geweest zijn zelfmoordaanslagen te plegen. Over de negen andere leden van de groep werd geen mededeling gedaan, maar de politie geeft vrijdagvoormiddag wel nog een persconferentie in de Italiaanse stad Lecce.