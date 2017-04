CD&V wil dubbel vaderschapsverlof voor papa’s van een tweeling

Brussel - CD&V-Kamerleden Nahima Lanjri en Els Van Hoof werken aan wetsvoorstel om het vaderschapsverlof voortaan toe te kennen per kind en dus niet per geboorte. Tweelingpapa’s zouden daardoor twintig dagen krijgen, vaders van een drieling dertig dagen.

Het was woordvoerder Sam Voeten van de CD&V-Kamerfractie die de bal aan het rollen bracht. Hij werd zes weken geleden vader van een tweeling - Lou en Céleste. Voeten is gelukkig en trots, maar “de verlofregeling lijkt toch op een discriminatie te berusten”, zo schreef hij eerder deze week in een opiniestuk in De Standaard. “Men kiest de geboorte als ankerpunt om vaderschapsverlof toe te kennen in plaats van het aantal kinderen.”

Zijn eigen partij is alvast bereid daar wat aan te doen. Kamerleden Lanjri en Van Hoof willen een wetsvoorstel indienen in de Kamer dat het vaderschapsverlof voortaan zou toekennen per kind. Moeders van een meerling hebben wel al recht op extra weken moederschapsverlof.

Volgens De Standaard en Het Nieuwsblad staan coalitiepartners N-VA en Open Vld open voor de piste. Maar ook de plannen van Voetens partijgenote en EU-commissaris Marianne Thyssen zouden mogelijk voor beweging kunnen zorgen. Thyssen stelde onlangs voor om vaders in de hele EU tien dagen verlof te geven naar de bevalling. Of dat uiteindelijk per kind zou zijn, valt af te wachten.