Brussel - De Antwerpse Cindy (14) zag vorig jaar geen enkele coach omdraaien bij haar auditie voor ‘The Voice Kids’. “De zenuwen waren toen te fel aanwezig”, klinkt het. Haar deelname heeft Cindy’s leven erg veranderd en ze is helemaal klaar om vrijdagavond opnieuw haar kans te wagen. Kan Cindy dit keer wél één van de coaches overtuigen met Killing Me Softly van The Fugees?