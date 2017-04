Faculteit begint met nieuwe Mechelse dialectwandelingen: “Ons dialect mag niet verdwijnen”

Mechelen - De Faculteit van het Mechels dialect begint morgen, zaterdag 29 april, met een nieuw seizoen van Mechelse dialectwandelingen. “We geven het nog lang niet op. Het Mechels dialect moet blijven bestaan. We zijn Antwerpen of Brugge niet”, zegt voorzitter Egied Rossiau.

Op de laatste zaterdag van de maanden april tot en met september wordt er telkens gewandeld ‘oep z’n Mechels’. Dat is al voor het zevende jaar op rij zo. Om 14.30 uur wordt er elke keer verzameld aan het standbeeld van Opsinjoorke op de Grote Markt.

“De belangstelling blijft. We nemen geen honderden mensen mee op sleeptouw door onze stad, maar we stellen wel vast dat de Mechelaar toch iets wil blijven horen in zijn eigen volkstaal. Het zijn allemaal zeer goede en gediplomeerde stadsgidsen die op pad gaan in de Dijlestad. Dat maakt het voor de deelnemers extra aantrekkelijk”, zegt Egied Rossiau, voorzitter van de Faculteit van het Mechels dialect.

Het moet niet altijd even evident zijn om de thema’s van de wandelingen te kiezen. “Daar hebben we voorlopig toch helemaal geen problemen mee. Na elke wandeling houden we een evaluatievergadering en duiken er voldoende ideeën op waarmee we een wandeling kunnen uitwerken. We zijn niet meer van de jongsten, maar we hebben veel ervaring en daar kun je lang op teren. We doen het ontzettend graag én het Mechels dialect mag ook echt niet verdwijnen. Een dialect is niet alleen klanken, maar het zijn vooral woorden. Het is dan ook belangrijk dat het dialect blijft bestaan: zo blijft ook de mogelijkheid om er taalonderzoek naar te doen bestaan.”