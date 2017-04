Nieuwe tattootrend is ideaal voor wie misschien toch niet zo goed durft

Een helixtattoo of een tattoo op het randje van je oor is momenteel de nieuwe trend op Instagram. Het lijkt een beetje op een piercing en is eigenlijk bijna te subtiel om van een echte tattoo te kunnen spreken.

De helixtattoo is bijzonder subtiel. Ideaal dus als je een tattoo wil laten zetten maar nog twijfelt over de plaats of niet helemaal zeker bent of je eigenlijk wel durft. Deze nieuwe tattootrend wordt gezet op het randje van je oor, en niet op de schelp. Je kan de tattoo heel fijn houden of ook experimenteren met kleuren en vormen.

Deze nieuwe tattootrend is bijzonder populair op Instagram. Kleine tattoo's zijn al even in en de helixtattoo lijkt de perfecte vervanging van een oorpiercing. In de rand van je oor zit wel kraakbeen dus helemaal pijnloos is het niet.

