In deze handtassen kun je echt álles kwijt

Foto: Twinset, House of Sakk

Grote zomerplannen? Dat vraagt om een grote handtas. Wij selecteerden de mooiste grote handtassen voor de zomer waarin je echt álles kwijt kan. Ons handtassenmantra dit seizoen? Go big, or go home!

Let’s go to the beach, beach

Gevlochten en rieten handtassen zijn deze zomer een grote trend. Droeg je ze de voorbije jaren voornamelijk als strandtas, dan heb je dit jaar het strand niet meer nodig als excuus. De rieten handtas is een musthave die je eindeloos kunt combineren: met een lange jurk, een mooie jeans of een romantisch kleedje? Kiezen is niet nodig!

Cocktail hour

Nog een etentje na het werk of spontaan een terrasje meepikken? In een stevige handtas neem je je laptop – en alle andere dingen die je natuurlijk echt nodig hebt – mee zonder dat je outfit in het gedrang komt. Niet alleen zijn deze modellen heel stijlvol, ze hebben eveneens een stevige bodem zodat je ze gemakkelijk ergens kunt neerzetten zonder dat ze omvallen. Zo blijven al je spullen mooi op hun plaats zitten – handig!

Sporty chic

Natuurlijk hoef je niet écht naar de fitness te gaan om een sportieve handtas te dragen. Maar mocht je toch in de buurt zijn, dan is een sportief model wel handig om al je spullen in kwijt te geraken. Een paar (sport) schoenen geraak je er dankzij de soepele stof én brede bodem gemakkelijk in kwijt – net als een paar pumps om na het sporten van een welverdiend terrasje te genieten!