Stad maakt fietsstraten beter bekend bij groot publiek

De eerste fietsstraat van Mechelen was de Hoogstraat. Foto: Archiefbeeld PH

Mechelen - De stad Mechelen neemt maatregelen om de drie fietsstraten en de regels daar beter bekend te maken bij het grote publiek. Er komt extra signalisatie en een informatiecampagne.

Zo weet niet elke bestuurder dat fietsers in zo’n straat voorrang hebben en dat auto’s achter de tweewielers moeten blijven en de maximumsnelheid van dertig kilometer per uur moeten respecteren.

“Fietsstraten zijn straten met eenrichtingsverkeer, waarbij de fietsers in de tegenrichting over een apart fietspad beschikken . Dit wil zeggen dat de andere fietsers de volledige breedte van de weg mogen gebruiken", zegt schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen).

Maar die regels blijken bestuurders niet altijd goed te kennen, en ook niet alle fietsers zijn even goed op de hoogte van het concept. Daarom wordt er in de Goswin de Stassart- en in de Hoogstraat net zoals op de Frans Halsvest voor extra signalisatie gezorgd. Onder meer met opvallende oranje borden.

De stad start in mei ook een nieuwe communicatiecampagne op. Zo worden flyers bedeeld in naburige scholen en in handelszaken.