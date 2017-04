Nooit eerder zo veel cyberinbreuken in ons land

Brussel - Nog nooit waren er zo veel ‘cyberincidenten’ in ons land. Het Belgische ‘Cyber Emergency Team’ (Cert.be) kreeg vorig jaar elke maand 1.341 meldingen van hackings, platgelegde websites en andere internetinbreuken. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

Cert.be ontvangt alle meldingen over nieuwe ‘malware’ (kwaadaardige computerprogramma’s die circuleren), phishingaanvallen (bijvoorbeeld om uw onlinebankgegevens te achterhalen), gerichte DDOS-aanvallen op websites (om ze te bestoken en plat te leggen),...

Het afgelopen jaar kreeg Cert.be elke maand gemiddeld 1.341 meldingen binnen over zulke cyberincidenten, een record. Die meldingen komen onder andere van gespecialiseerde computerbedrijven en van Cyber Emergency Teams in andere landen.

De cijfers tonen aan dat er sinds 2010 al tien keer meer meldingen van cyberincidenten zijn in België. In 2010 telde Cert.be nog 178 meldingen. Er zijn niet alleen meer meldingen, er zijn ook effectief meer incidenten. Vorig jaar gingen de meldingen over gemiddeld 1.194 cyberincidenten per maand, terwijl dat er ook nog maar 116 waren in het jaar 2010.

Vandaag geeft de regering-Michel groen licht voor het allereerste ‘Nationale Cybernoodplan’.