Na de lichte regen komt af en toe ook zonneschijn

Brussel - Vrijdagochtend moeten we het nog stellen met lichte regen. In de namiddag bestaat de kans nog steeds op lichte buien maar er komen ook meer en meer opklaringen. Maxima liggen tussen 8 en 12 graden.

Vrijdag sleept eerst een zwakke regenzone nog over het centrum en vooral over het oosten van het land. Over het westen is een lokale bui mogelijk maar is het vaak droog met enkele opklaringen, vooral dan aan zee. In de namiddag wisselen opklaringen en enkele buien elkaar af. Ten westen van de Schelde wordt het meestal zonnig. Het wordt niet warmer dan 8 graden in de Hoge Venen, 10 graden aan zee en 12 graden in het centrum.

Vrijdagavond verdwijnen de laatste buien over het oosten snel, ‘s nachts blijft het droog.

Zaterdag blijft het zo goed als droog. Het kwik stijgt tot 14 graden in het westen van het land. Zondag wordt het nog zachter met maxima tot 17 graden, al trekt er in de loop van de namiddag wel een zwakke neerslagzone het land in vanaf het zuidwesten. Zondagnacht gaat het weer harder regenen.

Nog zeker tot donderdag blijft de kans op regen reëel.