Geen klassieke lokalen, maar open ruimtes in twee nieuwe scholen op Nieuw Zuid

Antwerpen -

In de nieuwe woonwijk Nieuw Zuid worden twee volledig nieuwe basisscholen gerealiseerd onder één dak, goed voor in totaal 480 bijkomende plaatsen in het Antwerpse basisonderwijs. Eén van de scholen wordt gesubsidieerd via Vlaamse huursubsidies. In september 2019 moet het project klaar zijn.